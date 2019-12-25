В Петрозаводске 6-летняя девочка выпала из окна

Девочка с травмами доставлена в больницу.

Накануне вечером в Петрозаводске маленькая девочка выпала из окна.

ЧП произошло вечером в среду, 7 октября, в многоэтажном доме по улице Ватутина в Петрозаводске. Шестилетняя девочка выпала из окна на 5 этаже. На сегодняшний день девочка в сознании, ее состояние оценивается как тяжелое. У ребенка множественные травмы характерные при падении с большой высоты.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Фото:Piter.TV