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В Петрозаводске 6-летняя девочка выпала из окна
Сегодня, 14:02
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В Петрозаводске 6-летняя девочка выпала из окна

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Девочка с травмами доставлена в больницу.

Накануне вечером в Петрозаводске маленькая девочка выпала из окна.

ЧП произошло вечером в среду, 7 октября, в многоэтажном доме по улице Ватутина в Петрозаводске. Шестилетняя девочка выпала из окна на 5 этаже. На сегодняшний день девочка в сознании, ее состояние оценивается как тяжелое. У ребенка множественные травмы характерные при падении с большой высоты.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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