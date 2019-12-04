В Дагестане у 3-летнего ребенка в стоматологическом кабине остановилось сердце

Малыш умер на следующий день в реанимации.

В Дагестане во время посещения зубного врача умер ребенок.

Следственные органы Дагестана сообщают, что по факту смерти 3-летнего ребенка в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Для установления всех обстоятельств смерти в ходе расследования уголовного дела будет изучена документация, проведены различные экспертизы, в том числе для установления точных причин смерти.

Как удалось установить, 1 октября на приеме у стоматолога у малыша остановилось сердце. Ребенка смогли реанимировать и перевезли в больницу в реанимационное отделение, где он на следующий день скончался.

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