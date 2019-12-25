В Карелии в ДТП погибли пожилой мужчина и мальчик

Еще 2 человека получили травмы и доставлены в больницу.

В Карелии в ДТП погиб пенсионер и ребенок.

Авария произошла около 12 часов сегодня, 30 сентября, на 168 километре федеральной автодороги А-121"Сортавала". Автомобиль под управлением 82-летнего водителя улетел в кювет. В ДТП погиб водитель и его 11-летний пассажир.

Две женщины, возраст не уточняется, с травмами доставлены в больницу. Подробности и причины ДТП выясняются.

Ранее:Опубликовано видео с моментом ДТП в Подмосковье, где 2 человека погибли и 6 получили травмы

Фото:ВК, ДТП Петрозаводска и Карелии