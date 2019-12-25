В Карелии женщина, ползая под поездом, получила тяжелые травмы

В Карелии грузовой состав тяжело травмировал 40-летнюю женщину на станции Суна в Кондопожском районе.
Как сообщает gubdaily, 40-летняя женщина в алкогольном опьянении ползла по путям под грузовым железнодорожным составом. Когда она находилась на рельсах, состав начал движение.
В результате женщина получила множественные травмы ног и открытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Фото:pixabay
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