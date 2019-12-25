  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Карелии женщина, ползая под поездом, получила тяжелые травмы
Сегодня, 14:09
92
MShaffter

В Карелии женщина, ползая под поездом, получила тяжелые травмы

0 0

У пострадавшей диагностированы открытая черепно-мозговая травма и множественные травмы конечностей.

В Карелии грузовой состав тяжело травмировал 40-летнюю женщину на станции Суна в Кондопожском районе.

Как сообщает gubdaily, 40-летняя женщина в алкогольном опьянении ползла по путям под грузовым железнодорожным составом. Когда она находилась на рельсах, состав начал движение.

В результате женщина получила множественные травмы ног и открытую черепно-мозговую травму. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее:В Петрозаводске 6-летняя девочка выпала из окна

Фото:pixabay

Теги: новости карелии, происшествия, пьяная под поездом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии