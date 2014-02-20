Петростат изучит ситуацию с заполнением персональных данных петербуржцев на переписи населения

Ведомство не давало распоряжений о заполнении анкет за петербуржцев, отказавшихся участвовать в переписи.

Во вторник, 2 ноября, Петростат начал проверку ситуации с контролером Татьяной Батуриной, которая разослала переписчикам таблицу с персональными данными горожан и попросила заполнить вопросник, не выходя из дома. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на руководителя ведомства Олега Никифорова.

По словам Никифорова, некоторые наемные работники "перегибают", чтобы облегчить себе работу, но реагировать оперативно на каждый такой случай в Петростате не могут, поскольку в городе работает "17 тысяч переписного персонала".

Существует Федеральный закон "О Всероссийской переписи населения", на основании которого в перепись вносят информацию о возрасте и поле тех, кто не открыл дверь или отказался участвовать. Данные предоставляются отделами полиции и вносятся в документы за три дня до окончания переписи.

Ранее мы писали, что в Выборге продолжается перепись населения.

Фото: Piter.tv