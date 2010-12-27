В этом году скульпторы вдохновились разными представителями флоры и фауны.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что в Петропавловской крепости проведут фестиваль ледовых скульптур "ICE FANTASY-2020". Об этом сообщают оргванизаторы мероприятия.

Известно, что в этом году скульпторы вдохновились разными представителями флоры и фауны. Отмечается, что на экспозиции потратят около 230 тонн льда.

Открытие фестиваля запланировано на 21 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости.

Фото:Фестиваль Ледовых Скульптур ICE FANTASY/вк