Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что в Петропавловской крепости проведут фестиваль ледовых скульптур "ICE FANTASY-2020". Об этом сообщают оргванизаторы мероприятия.
Известно, что в этом году скульпторы вдохновились разными представителями флоры и фауны. Отмечается, что на экспозиции потратят около 230 тонн льда.
Открытие фестиваля запланировано на 21 декабря.
Ранее мы сообщали о том, что музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости.
Фото:Фестиваль Ледовых Скульптур ICE FANTASY/вк
Обсуждение ( 0 )