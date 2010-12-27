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В Петропавловской крепости проведут фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 11:10
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IRINA_CHALKINA

В Петропавловской крепости проведут фестиваль ледовых скульптур

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В этом году скульпторы вдохновились разными представителями флоры и фауны.

Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что в Петропавловской крепости проведут фестиваль ледовых скульптур "ICE FANTASY-2020". Об этом сообщают оргванизаторы мероприятия. 

Известно, что в этом году скульпторы вдохновились разными представителями флоры и фауны. Отмечается, что на экспозиции потратят около 230 тонн льда. 

Открытие фестиваля запланировано на 21 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости.

Фото:Фестиваль Ледовых Скульптур ICE FANTASY/вк

Теги: новости спб, общество, фестиваль ледовых скульптур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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