Музей посетило более 4 млн. человек.

Музей "Исаакиевский собор" обновил рекорд посещаемости в Петербурге. С начала 2019 года музей посетили более четырех миллионов человек. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Игоря Стахеева.

Прошлый рекорд зафиксирован в 2018 году. Тогда государственный музей принял в свои стены 3,94 млн. посетителей. В этом году показатель побит уже к началу декабря, цифры продолжают расти. Окончательное подведение итогов произойдет в начале января 2020 года. В музее отметили, что приток туристов связан не только с культурным интересом, но и благодаря активной работе сотрудников по привлечению путешественников и жителей города.

У нас непростой музей, но, несмотря на его специфичность и отсутствие полноценных экспозиционных площадей, учреждение выполняет большую работу во всех свойственных ему направлениях прокомментировал эксперт

Стахеев напомнил, что в Исаакиевском соборе продолжаются реставрационные работы, регулярно проводится мониторинг памятников архитектуры, проводятся теплоходные, автобусные и обзорные экскурсии, организуются конференции и художественные экспозиции. В последние годы музей сотрудничает с университетами и школами.

Ранее Piter.tv писал о том, что контрольно-счетная палата проверит деятельности Исаакиевского собора.

Фото: Piter.tv

