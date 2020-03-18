Залп из сигнальной пушки дал заведующий Музеем космонавтики и ракетной техники Сергей Орлов.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что в Петропавловской крепости дали полуденный залп в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Известно, что залп из пушки произвел заведующий Музеем космонавтики и ракетной техники Сергей Орлов. Как оказалось, выстрел приурочен сразу к двум событиям годовщине со дня присоединения Крыма к России и 50-летию со дня первого в истории выхода человека в открытый космос.

Полуденный выстрел пушек Петропавловской крепости популярная петербургская традиция.

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Видео:Piter.TV