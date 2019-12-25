Работы будут проводиться с 10 часов утра 18-го марта до 18 часов 20-го мая.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что затвор дамбы в Петербурге подняли для ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений города.

В сообщении отметили, что затвор полностью согласован со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". В настоящее время, движение по участку осуществляется в штатном режиме.

Известно, что работы продлятся с с 10 часов утра 18-го марта до 18 часов 20-го мая.

Ранее мы сообщали о том, что с 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работы.

Фото:architectureguru.ru