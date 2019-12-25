В среду, 18 марта, с 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе торгового центра.
На дверях торгового центра появилось объявление с новым режимом работы. Теперь универмаг работает с 11 до 21 часа. Отмечается, что в торговом центре проводят дезинфекцию в связи с распоряжением губернатора Петербурга.
"Дорогие друзья! Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы Универмага. С 18 марта Универмаг работает с 11:00 до 21:00. Галерея Высокой Моды - с 12:00 до 21:00",
—скзазано в сообщении.
Также в Гостином дворе ежедневно измеряют перед началом работы температуру у сотрудников в целях предотвращения пандемии коронавируса.
Ранее мы сообщали о том, что салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют.
Фото:гостиный двор/вк
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