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С 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работы
Сегодня, 12:13
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IRINA_CHALKINA

С 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работы

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Теперь универмаг работает с 11 до 21 часа.

В среду, 18 марта, с 18 марта Гостиный двор переходит на укороченный режим работы. Об этом сообщают в пресс-службе торгового центра.

На дверях торгового центра появилось объявление с новым режимом работы. Теперь универмаг работает с 11 до 21 часа. Отмечается, что в торговом центре проводят дезинфекцию в связи с распоряжением губернатора Петербурга. 

"Дорогие друзья! Обращаем ваше внимание на изменения в режиме работы Универмага. С 18 марта Универмаг работает с 11:00 до 21:00. Галерея Высокой Моды - с 12:00 до 21:00",

—скзазано в сообщении.

Также в Гостином дворе ежедневно измеряют перед началом работы температуру у сотрудников в целях предотвращения пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют.

Фото:гостиный двор/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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