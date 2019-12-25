Салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют

Спецсредством будут протирать поручни и ручки дверей по возвращению автобусов в парк.

Петербургские автобусы начнут дополнительно обрабатывать обеззараживающими средствами. Об этом рассказали в пресс-службе городского "Пассажиравтотранса": организация следует принятым городом мерам по противодействию распространения коронавируса.

Салоны автобусов получат ежедневную дополнительную дезинфекцию. Специалисты с защитных костюмах будут протирать спецсредством поручни и ручки дверей после того, как автобусы вернутся в парк. Также работы будут вестись на конечных станциях между рейсами автобуса. Кроме того, в привычном режиме продолжат обычные влажные уборки и мойки автобусов.

В петербургском метро также проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.

Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранс"