Салоны автобусов в Петербурге дополнительно продезинфицируют

Петербургские автобусы начнут дополнительно обрабатывать обеззараживающими средствами. Об этом рассказали в пресс-службе городского "Пассажиравтотранса": организация следует принятым городом мерам по противодействию распространения коронавируса.
Салоны автобусов получат ежедневную дополнительную дезинфекцию. Специалисты с защитных костюмах будут протирать спецсредством поручни и ручки дверей после того, как автобусы вернутся в парк. Также работы будут вестись на конечных станциях между рейсами автобуса. Кроме того, в привычном режиме продолжат обычные влажные уборки и мойки автобусов.
В петербургском метро также проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса.
Фото: пресс-служба "Пассажиравтотранс"
Обсуждение ( 0 )