В петербургском метро проводят дезинфекцию для профилактики коронавируса

Несмотря на пандемию, городскую подземку закрывать не собираются.

В петербургском метро в целях профилактики от коронавируса начали проводить дезинфекцию и влажную уборку. Об этом на совещании в Смольном сообщил первый заместитель начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин.

Дважды в сутки в городской подземке моют составы, четыре раза в сутки – пассажирские зоны станций, поручни эскалаторов и траволаторов. Салоны моют с порошком и дезинфицируют, а на конечных остановках обязательно проветривают.

В свою очередь руководитель территориального Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что таких мер предосторожности недостаточно. Она отметила, что обрабатывать эскалаторы и делать влажную уборку вестибюлей необходимо каждый час.

Козин заявил, что, несмотря на пандемию, городскую подземку закрывать не собираются. "Как можно закрыть метрополитен? Это главная городская артерия", - отметил он.

На сегодняшний день в Петербурге подтвердили девять случаев заражения коронавирусом. В частности, болезнь диагностировали у модели Яны Мирославской. Девушка вернулась из Франции, позже у нее поднялась температура.

Видео: пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"