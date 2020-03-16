Петербургская модель заразилась коронавирусом

Девушка рассказала, что ей становится хуже.

В своем Instagram-аккаунте модель Яна Мирославская призналась, что врачи обнаружили у нее коронавирус.

Девушка вернулась из Франции, позже у нее поднялась температура, врачи приняли решение посадить девушку на карантин в больницу имени Боткина.

В своем видео-обращении 16 марта она рассказала, что ее самочувствие ухудшается.

"У меня появилась боль в легких. Боль в груди. Просто хотела сказать, что люблю вас", – поделилась Яна.

Через несколько часов она отметила, что официального подтверждения нет, она ждет конца недели, чтобы отследить развитие болезни: пневмония появляется на 8-10 день. Девушку лечат антибиотиками. Яна Мирославская также рассказала, что поступившую с коронавирусом девушку 3 марта, выписали.

Ранее мы сообщали, что актер Идрис Эльба заявил, что заразился коронавирусом.

Видео: instagram.com / misssjana_official