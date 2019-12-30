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Вчера, 22:41
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fvbykov
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Актер Идрис Эльба заявил, что заразился коронавирусом

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Такое заявление артист сделал для подписчиков своего Twitter-аккаунта.

Известный британский актер Идрис Эльба ("Лютер", "Тор") сообщил в соцсетях, что его проба на коронавирус дала положительный результат. Артист отметил, что чувствует себя хорошо, не испытывает никаких симптомов заболевания и проводит время в самоизоляции у себя дома. Эльба призвал подписчиков быть "прагматичными" и не поддаваться панике. Подробности он пообещал расскзаать позднее. 

Ранее мы сообщали о том, что позитивные тесты на коронавирус оказались у актеров Тома Хэнкса и Ольги Куриленко.

Видео: Twitter / Idris Elba

Теги: актёр, эльба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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