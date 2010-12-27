На Камчатке автобус насмерть сбил девочку-подростка на тротуаре, еще трое в больнице

Сегодня, 4 июля, рейсовый автобус выехал на тротуар и сбил 4х человек в Петропавловске - Камчатском.
Сообщается, что ДТП произошло около 18 часов (местное время) в районе остановки "Коммунпроект" напротив УМВД. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Пассажирское транспортное средство выехало на тротуар около остановки и сбило 4х человек. Девочка-подросток от полученных травм скончалась на месте. Еще три человека с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. По сведениям в СМИ, среди пострадавших есть несовершеннолетние.
По факту ДТП идет проверка. Выясняются все обстоятельства и детали происшествия.
Сегодня ранее: В Челнах в больнице скончался 6-летний ребенок, упавший с 16 этажа.
Фото: ВК/Юджин קןגל, Новости Камчатка NewsKam
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