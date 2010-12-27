В Челнах ребенок упал с 16 этажа

Мальчика доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

В Челнах ребенок выпал с 16 этажа.

Трагедия произошла накануне вечером, 3 июля, в 56 микрорайоне. 6-летний мальчик упал с 16 этажа на припаркованный автомобиль. На опубликованных в соцсетях фотографии видно, как сильно деформировалась крыша машины.

Мальчики в срочном порядке госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребенку спасти не удалось.

По данному факту следственные органы назначили доследственную проверку.

Фото: pixabay, ВК, Набережные Челны Онлайн