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В Челнах ребенок упал с 16 этажа
Сегодня, 11:46
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MShaffter

В Челнах ребенок упал с 16 этажа

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Мальчика доставили в больницу в состоянии клинической смерти.

В Челнах ребенок выпал с 16 этажа.

Трагедия произошла накануне вечером, 3 июля, в 56 микрорайоне. 6-летний мальчик упал с 16 этажа на припаркованный автомобиль. На опубликованных в соцсетях фотографии видно, как сильно деформировалась крыша машины.

Мальчики в срочном порядке госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребенку спасти не удалось.

По данному факту следственные органы назначили доследственную проверку.

Фото: pixabay, ВК, Набережные Челны Онлайн

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Ильинский Антон
Сегодня 15:59

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