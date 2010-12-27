В Челнах ребенок упал с 16 этажа

В Челнах ребенок выпал с 16 этажа.
Трагедия произошла накануне вечером, 3 июля, в 56 микрорайоне. 6-летний мальчик упал с 16 этажа на припаркованный автомобиль. На опубликованных в соцсетях фотографии видно, как сильно деформировалась крыша машины.
Мальчики в срочном порядке госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Но, несмотря на все усилия медиков, жизнь ребенку спасти не удалось.
По данному факту следственные органы назначили доследственную проверку.
Фото: pixabay, ВК, Набережные Челны Онлайн
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