В Петропавловске-Камчатском 85-летняя женщина отлетела от удара авто

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

На территории Камчатского края грузовик сбил 85-летнюю женщину. Соответствующее заявление сделали журналисты Telegram-канала 112. Известно, что большегрузный транспорт наехал на местную жительницу, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Данное происшествие запечатлела уличная камера видеонаблюдения. В кадре заметно, что женщина сначала ждет, когда машины проедут, после чего начинает переходить дорогу. В этот момент в нее влетает грузовик. В результате потерпевшая отлетела на проезжую часть. В СМИ уточнили, что россиянка травмирована. Ее госпитализировали в больницу.

Предварительно, пенсионерка побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора в Петропавловске-Камчатском. Уже в конце перехода ее на полной скорости сбил автомобиль. сообщение от "112"

