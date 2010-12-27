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В Петроградском районе женщина на "хундай" сбила 9-лентего мальчика 
Сегодня, 22:49
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IRINA_CHALKINA

В Петроградском районе женщина на "хундай" сбила 9-лентего мальчика 

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В результате дтп ребёнок госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.

В понедельник, 26 августа, в Петроградском районе женщина на "хундай" сбила 9-лентего мальчика. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Большой Пушкарской улице, 5. По информации ведомства, женщина наехала на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Причина ДТП выясняется. 

Известно, что ребенок госпитализирован. По словам медиков, он находится в крайне тяжёлом состоянии.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев испугал звук аварии на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести.

Фото:pixabay

Теги: дтп, женщина сбила ребенка, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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