Петербуржцев испугал звук аварии на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести

По словам очевидцев, в ДТП пострадали только автомобили.

В понедельник, 26 августа, в Красносельском районе произошло ДТП на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Доблести. Автомобиль одного из участников аварии сильно пострадал. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент случился в 13:10. По словам очевидцев, звук от удара был очень громким, но никто из водителей и пассажиров не пострадал. Петербургские автолюбители предположили, что ДТП спровоцировал неаккуратный поворот с Ленинского проспекта на улицу Доблести.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ДТП под Кронштадтом пострадали два ребенка.

Фото: vk.com/spb_today