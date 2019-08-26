В ДТП под Кронштадтом пострадали два ребенка

Один из детей находится в тяжелом состоянии.

Утром 26 августа на 16-м км внешнего кольца КАД около Кронштадта произошло ДТП, в результате аварии пострадали два ребенка. Об этом сообщила пресс-служба УГИББ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 9:45 около развязки с Кронштадским шоссе. По предварительной информации, женщина 1972-го года рождения за рулем Фольксвагена остановилась во втором ряду, с ней столкнулся Ниссан, который двигался сзади. В результате столкновения пострадали два пассажира, которые находились в "Фольксвагене". Мальчика 15 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии, 13-летняя девочка получила травмы средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Видео: "Дорожный инспектор"