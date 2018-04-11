В Петроградском районе завершаются работы по ремонту фасада доходного дома Керстена

Доходный дом находится на улице Красного Курсанта.

В Петроградском районе завершаются работы по капитальному ремонту фасада доходного дома Керстена. Об этом сообщила пресс-служба "Фонда - региональный оператор капитального ремонта".

В этом году в Петроградском районе НО "Фонд - региональный оператор капитального ремонта" проводит работы по 13 фасадам, 11 из них, по данным на 11 сентября, уже в высокой степени готовности.

Доходный дом Василия Петровича Керстена (ул. Красного Курсанта, д. 25) построен в 1911 году в стиле модерн, статус объекта культурного наследия получил в 2001 году. За сто лет на фасаде разрушился штукатурный слой и кирпичная кладка.

Ранее доходный дом Шульгина на Кирочной улице стал объектом культурного наследия.

Фото: пресс-служба "Фонда - региональный оператор капитального ремонта"