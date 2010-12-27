Доходный дом Шульгина на Кирочной улице стал объектом культурного наследия

Сейчас он является многоквартирным жилым домом.

Дом А.И.Шульгина на Кирочной улице, 45, литера А стал объектом культурного наследия регионального значения. Его включили в единый государственный реестр. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Дом находится на пересечении Кирочной и Таврических улиц. Он был построен в 1908-1909 годах по проекту архитектора Михаила Ивановича фон Вилькена. В XX веке в нем жило несколько известных ученых и участников Великой Отечественной войны, героев Ленинграда.

Во время военных действий в соседнее здание попала фугасная бомба, из-за чего часть окон выбило взрывной волной. В целом дом не претерпел значительных изменений и сохранил свое первоначальное архитектурно-художественное и объемо-пространственное решение. Сейчас он является многоквартирным жилым домом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сад дачи Рубинштейна в Петергофе признали памятником регионального значения.

Фото: kgiop.gov.spb.ru