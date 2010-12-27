Сад дачи Рубинштейна в Петергофе признали памятником регионального значения

Он находится к западу от дома №29 на Знаменской улице.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признал памятником регионального значения сад дачи композитора Рубинштейна в Петергофе. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба комитета.

Сад находится к западу от дома №29 на Знаменской улице. В нем бывали известные деятели культуры второй половины 19-го века: критик Стасов, скульптор Антокольский, поэт Апухтин, художник Липгарт. Сам Рубинштейн работал в нем над такими операми, как "Маккавеи", "Нерон" и "Горюша".

В парке сохранились столетние деревья и направления исторических аллей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что продолжительность жизни в Петербурге достигнет 80 лет к 2024 году.

Фото: пресс-служба КГИОП