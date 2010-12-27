Продолжительность жизни в Петербурге достигнет 80 лет к 2024 году

Сейчас она составляет 76 лет.

За ближайшие 5 лет средняя продолжительность жизни в Петербурге должна увеличиться до 80 лет. Сейчас она составляет 76 лет. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на совещание в Смольном.

Данные представил глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко. Ожидается, что прирост населения к 2024 году увеличится с 0,4 до 1,8 на тысячу человек.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что в России стремительно сокращается население. За первые четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.

В июне Петербург стал четвертым лидером в России по рождаемости.

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