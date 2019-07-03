Голикова: "За 4 месяца 2019 года естественная убыль населения составила 149 тысяч"

Россия катастрофически теряет население.

На совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный" вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наша страна катастрофически теряет население. Только за первые четыре месяца 2019 года естественная убыль составила 149 тысяч человек.

За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность. Татьяна Голикова

Голикова рассказала, что некоторые регионы сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП. Но в какой-то момент занижать уже стало нереально, потому что в разы выросли группы прочих заболеваний.

Голикова попросила федеральные медучреждения принять активное участие в реальном анализе ситуации со смертностью и рождаемостью в стране.

Голикова: "Половина российских семей с детьми находится за чертой бедности"