Росстат: "В 2018 году в Петербурге родились 64 тысячи, умерли 60 тысяч человек"

На первом место по рождаемости и смертности стоит Москва.

Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая рождаемость и смертность. Об этом сообщает RT со ссылкой на Росстат.

Лидером по рождаемости и смертности стала Москва. В 2018 году здесь родились 132,1 тыс. человек, скончались 122 тыс. человек. На втором месте также по рождаемости и смертности оказалась Московская область. Родились 83 тысячи человек, умерли 92 тысячи человек. Далее по рождаемости идут Краснодарский край (64,5 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (50 тыс.). Всего 618 человек родились в Ненецком автономном округе.

По смертности после Москвы и Московской области идут Краснодарский край (67 тыс.), Санкт-Петербург (59,8 тыс.), Свердловская область (58,5 тыс.). Меньше всего умерло также в Ненецком АО – 394 человека.

Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн человек, умерло – 1,8 млн.

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