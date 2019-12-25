Как выглядит Конюшенное ведомство сегодня

Фоторепортаж о состоянии памятника культуры.

Конюшенное ведомство — объект культурного наследия федерального значения. Построенный по поручению Петра I архитектурный ансамбль сейчас обнесён забором и портит вид центральных улиц Петербурга. О дате начала его реставрации не сообщается.

Комплекс был построен в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля, затем в 1817-1823 годах перестроен архитектором Василием Стасовым. С 1923 года в Конюшенном ведомстве размещался клуб конного отряда ГПУ, после чего — отделение милиции, ГАИ Дзержинского района и Музей мотоциклов "Лошадиная сила".

Однако градозащитники выступили против идеи инвесторов и добились их изгнания. В 2016 году здание попало обратно в руки государства, а представители PLG сообщили, что успели вложить в восстановление здания 1,2 млрд рублей.

В феврале 2017 года Конюшенное ведомство было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга, успевшему провести в ведомстве всего лишь три выставки до аварийного закрытия здания на ремонт. На восстановительные работы потратили около 260 млн рублей — поменяли крышу, укрепили стены и пол.

К архитектурному комплексу проявляли интерес в разные годы компания "Старт девелопмент", "Тандем-истейт", "Кираса Инвест" (ГК "Ярд") и компания "Магазин Купцов Елисеевых". В стенах Конюшенного ведомства инвесторы предлагали создать музей современного искусства, организовать общественные пространства, торгово-досуговые пространства, а также многофункциональный общественно-культурный комплекс. Однако всем проекты потенциальных инвесторов не находят поддержки властей Петербурга.

В феврале 2021 года Конюшенное ведомство передано в оперативное управление Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга". Объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии.

Сейчас перспективы привлечения инвестора к восстановлению архитектурного памятника становятся все более туманны. Смольным так и не принято решение по реставрации Конюшенного ведомства, более того, в последнее время обсуждение этого вопроса проходит в кулуарах власти. Но даже снаружи здания видно, что оно стремительно разрушается, а значит с каждым годом стоимость его реставрации будет расти.

Фото: Анна Королёва