В Петроградском районе водитель напал с ножом на пешехода

Мужчину разыскивает полиция.

В Петроградском районе Петербурга водитель напал на пешехода с ножом, сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, днем 18 августа у дома № 26 по Каменноостровскому проспекту случился конфликт между водителем BMW и 30-летним пешеходом. Спор закончился поножовщиной: автомобилист ранил мужчину и скрылся.

Пострадавшего госпитализировали с непроникающим ранением. Водителя разыскивает полиция.

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