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В Петербурге рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку
Сегодня, 12:41
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EvaRaskol

В Петербурге рецидивист изнасиловал 9-летнюю девочку

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Мужчина увел ее с детской площадки.

В Выборгском районе Петербурга мужчина изнасиловал маленькую девочку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что опекаемую ей девочку увели с детской площадки у дома № 33/5 на улице Композиторов. Мужчина привел ребенка к себе домой и изнасиловал. После этого преступник отпустил ее, и девочка вернулась домой.

Правоохранители задержали мужчину 1971 года рождения. Оказалось, что он ранее был судим за кражу и побои. Теперь против него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ  (насильственные действия сексуального характера).

Ранее на Piter.TV: из квартиры петербургского предпринимателя похитили 2,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: насилие, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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