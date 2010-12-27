Из квартиры петербургского предпринимателя похитили 2,3 млн рублей

Вор забрался через окно.

Бизнесмен из Петербурга 17 августа обратился в полицию Московского района с заявлением о краже, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вор проник в квартиру на улице Ленсовета через балкон приблизительно в период с 15:00 16 августа по 11:00 17 августа. Преступник похитил 2,3 млн рублей наличными и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Полиция разыскивает похитителя.

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