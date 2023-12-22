В Петроградском районе водитель BMW сбил третьеклассника на электросамокате

У дома 30 по Большой Монетной улице в Петроградском районе 30 марта 39-летний водитель BMW X5 сбил третьеклассника, передвигавшегося на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Управлявший иномаркой, двигаясь от улицы Котовского к Малой Монетной улице, наехал на школьника, который переезжал дорогу, вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге намерены усилить контроль за электросамокатами.
Фото: Piter.TV
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