В Петроградском районе водитель BMW сбил третьеклассника на электросамокате

В результате ДТП ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

У дома 30 по Большой Монетной улице в Петроградском районе 30 марта 39-летний водитель BMW X5 сбил третьеклассника, передвигавшегося на электросамокате. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Управлявший иномаркой, двигаясь от улицы Котовского к Малой Монетной улице, наехал на школьника, который переезжал дорогу, вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге намерены усилить контроль за электросамокатами.

Фото: Piter.TV