Восьмиклассник оказался в больнице после драки около школы на Большой Монетной

По словам матери подростка, на сына напали двое в возрасте 16-17 лет в связи с перепиской в интернете.

В Петроградском районе Петербурга подростки напали на восьмиклассника из-за переписки. Ребенок доставлен в больницу, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Накануне 14-летнего юношу госпитализировали в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом скулы и ушибом брюшной стенки. Его состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Предварительно, около школы на Большой Монетной улице парня избили неизвестные, также они угрожали предметом, похожим на пистолет. По словам матери подростка, на сына напали двое в возрасте 16-17 лет в связи с перепиской в интернете, которая содержала сообщения оскорбительного характера. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Ранее на Piter.TV: мигранты совершили разбойное нападение на соотечественников в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV