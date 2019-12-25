Мигранты совершили разбойное нападение на соотечественников в центре Петербурга

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 части 3 УК РФ (разбой).

В полицию Центрального района поступило ночное сообщение 7 апреля о нападении на квартире в доме номер 50 на набережной реки Фонтанки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Заявитель утверждал, что неизвестные избили его знакомых.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции приняли заявление от 22-летнего гражданина Узбекистана, приехавшего в город, и его 31-летнего соотечественника, проживающих в этой квартире. Мигранты рассказали, что 24-летний земляк обманным путем проник в их жилище, попросившись в туалет, а затем впустил троих других узбеков в возрасте от 24 до 29 лет. Злоумышленники, проникнув в квартиру, применили газовый баллончик, связали арендаторов, угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножом. Преступники похитили телефоны марок iPhone 14 Pro Max и Samsung Galaxy, банковские карты и 30 тысяч рублей, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила 293 тысячи рублей.

В тот же день, 7 апреля, в 20:35, сотрудники уголовного розыска Центрального района, действуя совместно с коллегами из Главного управления, задержали двух подозреваемых в совершении этого преступления, 24 и 29 лет, возле дома 18 корпус 2 на Суздальском шоссе. У задержанных были обнаружены мобильные телефоны потерпевших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 162 части 3 УК РФ (разбой). Подозреваемые задержаны согласно статье 91 УПК РФ. Ведутся мероприятия по поиску и задержанию остальных участников преступления.

Ранее мы сообщили о том, что жителя Шушар жестко избил собутыльник на Московском шоссе.

Фото: Piter.TV