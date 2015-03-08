В Петроградском районе проверяют строительство после травм рабочих

Следователи выясняют причины травмирования работников на объекте в городе.

Следователи Петроградского района ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводят доследственную проверку после инцидента на строительном объекте на улице Большая Разночинная. По данным пресс-службы ведомства, происшествие произошло вечером 18 ноября. На объекте пострадали рабочие.

Сообщается, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Большой Разночинной произошло обрушение во время бетонирования плиты. Предварительная проверка выявила переломы, при этом все пострадавшие были в сознании. У одного из работников зафиксированы переломы ног.

Фото: Piter.TV