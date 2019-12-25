В Петроградском районе появится жилой комплекс премиум-класса от Группы "Эталон"

Застройщик планирует открыть продажи в 2023 году, в 2026 году комплекс будет полностью достроен.

Группа "Эталон" приобрела землю в Петроградском районе, на которой расположится новый жилой комплекс премиум-класса площадью 63 квадратных метра. Информация появилась 10 августа на сайте застройщика.

Приобретенный участок расположен около Песочной набережной, в шаговой доступности от Вяземского и Лопухинского садов. Рядом с будущей застройкой находятся Крестовский и Каменный острова. Для будущих жильцов комплекса будут доступны различные зоны отдыха, объекты коммерческой и спортивной инфраструктуры. Для автомобилистов доступны удобные выезды на Каменноостровский проспект.

Также в конце июня этого года девелоперская компания "Группа "Эталон" приобрела земельный участок в Пушкинском районе рядом с Екатерининским и Александровским парками. Там построят малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Общая площадь территории составляет 20,7 га.

Ранее мы писали, что застройщик Setl Group купил землю бывшего совхоза "Цветы" в Московском районе.

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