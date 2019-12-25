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Между парками в Пушкине появится жилой комплекс комфорт-класса
Сегодня, 16:55
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Между парками в Пушкине появится жилой комплекс комфорт-класса

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Комплекс появится на месте Александровского завода.

Девелоперская компания "Группа "Эталон" приобрела земельный участок в Пушкинском районе рядом с Екатерининским и Александровским парками. Там построят малоэтажный жилой комплекс комфорт-класса. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Общая площадь территории составляет 20,7 га. Ранее там находился Александровский завод. В компании считают, что ЖК впишется в архитектуру Пушкина. 

Жилая недвижимость будет занимать 97 тыс. кв. метров. Максимальная высотность зданий составит 5 этажей. На первых этажах будут палисадники. Для жителей построят школу, два детских сада, спорткомплекс, детский футбольный клуб и лайфстал-центр. 

Представляющие историко-культурную ценность здания реконструируют и разместят в них музейно-образовательный комплекс. 

Планируется, что строительство завершится в 2025 году. 

Теги: жилой комплекс, пушкин, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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