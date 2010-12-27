В Петроградском районе появился трехэтажный детский сад на 160 мест

В данный момент запущена процедура передачи детского сада в собственность Санкт-Петербурга.

В понедельник, 23 декабря ,стало известно о том, что в Петроградском районе появился трехэтажный детский. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Согласно сведениям Комитета по строительству, детский сад введен в эксплуатацию по решению Службы Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. В новом здании разместят около 160 детей. Учреждение располагается на территории ЖК "Петровский Квартал на воде".

Специалисты разместили в стенах детского сада игровые комнаты, детские спальни, медблок, столовая, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, во дворе учреждения установили восемь безопасных игровых площадок с теневыми навесами.

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