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В Петроградском районе появился трехэтажный детский сад на 160 мест
Сегодня, 16:15
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IRINA_CHALKINA

В Петроградском районе появился трехэтажный детский сад на 160 мест

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В данный момент запущена процедура передачи детского сада в собственность Санкт-Петербурга.

В понедельник, 23 декабря ,стало известно о том, что в Петроградском районе появился трехэтажный детский. Об этом сообщает "Строительный Петербург".

Согласно сведениям Комитета по строительству, детский сад введен в эксплуатацию по решению Службы Государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. В новом здании разместят около 160 детей. Учреждение располагается  на территории ЖК "Петровский Квартал на воде".

Специалисты разместили в стенах детского сада игровые комнаты, детские спальни, медблок, столовая, музыкальный и спортивный залы. Кроме того, во дворе учреждения установили восемь безопасных игровых площадок с теневыми навесами.

Ранее мы сообщали о том, что из Петербурга отправился первый поезд в Севастополь.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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