Полиция по горячим следам раскрыла ограбление квартиры на Пионерской улице

Банду домушников задержали, возбуждено дело.

В Петроградском районе Петербурга по горячим следам задержали банду квартирных воров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, четверо мужчин ограбили квартиру на Пионерской улице.

Еще 6 сентября в полицию обратилась 28-летняя петербурженка, квартиру которой обчистили неизвестные, пока она была на даче. По словам девушки, вернувшись, она не обнаружила беспорядка в квартире, но не досчиталась российской и иностранной валюты и ювелирных изделий. Общий ущерб составил 400 тысяч рублей. Вечером того же дня полицейские по горячим следам задержали неработающих 45-летнего петербуржца и троих выходцев из Закавказья 47 и 48 лет, двое из них ранее оказались судимы.

В ходе досмотра у задержанных изъяли множество отмычек от дверей, полиция полагает, что злоумышленники могут быть причастны к другим взломам квартир в Петербурге. Как выяснилось, грабители выбирали квартиры случайным образом: звонили в дверной звонок, удостоверившись, что хозяев нет дома, и вскрывали двери отмычками. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Петербурге домушник обчистил квартиру парикмахера на 200 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД