В Петербурге домушник обчистил квартиру парикмахера на 200 тысяч рублей

Грабитель унес с собой украшения и скрылся с места происшествия.

В воскресенье, 30 августа, в полицию Петербурга обратилась 44-летняя женщина, работающая парикмахером, и заявила об ограблении своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, грабитель проник в квартиру на улице Фомина путем подбора ключа к замку входной металлической двери. Домушник забрал с собой 2 золотых обручальных кольца с бриллиантами, золотое кольцо с бриллиантами и жемчужиной, золотое кольцо с фианитами, золотой крестик с фианитами, 7 золотых подвесок, серьги с изумрудами и бриллиантами, золотой браслет, часы золотые с бриллиантами, золотую цепочку, браслет лом, 2 серьги из желтого металла. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка. Изъяты следы пальцев рук, следы материи и фрагмент замка. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixabay.com