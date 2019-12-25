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В Петроградском районе откроют крупное гастропространство
Сегодня, 21:11
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smirenny

В Петроградском районе откроют крупное гастропространство

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Пространство планируют открыть в 2021 году.

Весной 2021 года на Малом проспекте (на месте Приморского рынка) может открыться новое гастрономическое пространство.

Вместо супермаркета и интерьерного салона появятся 30 ресторанов и кафе. Проект оценивают в не менее 100 миллионов рублей. По словам руководителя проекта, это пространство станет единственным местом на Петроградской стороне, доступное и способное вместить 70 тысяч человек. На первом этаже будут бюджетные кафе, а на втором расположат рестораны премиум-класса. Таким образом, средний чек может составить от 700 до 900 рублей на персону.

Ранее мы писали, что в Бокситогорске открыли новый центр дополнительного образования.

Фото: Piter.TV

Теги: гастрономическое пространство, новое пространство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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