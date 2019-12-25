В Бокситогорске открыли новый центр дополнительного образования

Для учеников закуплено новое оборудование.

В среду, 26 августа, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочего визита осмотрел городской центр допобразования на базе школы №1. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Подопечные центра будут изучать гуманитарные, естественные науки и получать техническое образование. Все они смогут воспользоваться современным оборудованием. Так, для любителей биологии и химии закупили микроскопы, а также мини-лаборатории.

Дрозденко подчеркнул, что 47-ой регион уже входит в топ-5 регионов с лучшими показателями по образованию.

Ранее мы рассказали о том, что Ленобласть заняла место в рейтинге 10 регионов с профицитным бюджетом за последние полгода.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области