В Петроградском районе обнаружили 10 "резиновых" квартир

Около 60 участковых проверили более 2,6 тысячи квартир в 99 жилых домах.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Петроградском районе правоохранители обнаружили "резиновые" квартиры. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобасти.

Известно, сто 60 участковых проверили более 2,6 тысячи квартир в 99 жилых домах. В результате проверки в Петроградском районе нашли 58 сдаваемых под наём квартир, а в 10 квартирах незаконно проживали иностранцы.

В полицию доставили порядка 30 человек, которые нарушили миграционное законодательство.

Ранее мы сообщали о том, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.

Фото:pixabay