В Петроградском районе обнаружили 10 "резиновых" квартир

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Петроградском районе правоохранители обнаружили "резиновые" квартиры. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобасти.
Известно, сто 60 участковых проверили более 2,6 тысячи квартир в 99 жилых домах. В результате проверки в Петроградском районе нашли 58 сдаваемых под наём квартир, а в 10 квартирах незаконно проживали иностранцы.
В полицию доставили порядка 30 человек, которые нарушили миграционное законодательство.
Ранее мы сообщали о том, что утром в воскресенье дорожники начали посыпать петербургские улицы реагентами.
Фото:pixabay
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