В Петроградском районе Петербурга задержали буйных жильцов коммунальной квартиры

Один из участников драки уже привлекался к уголовной ответственности.

Во вторник, 9 июля в доме №10 на улице Блохина в Петроградском районе сотрудники Росгвардии задержали четверых мужчин в возрасте от 25 до 36 лет. Они напали на 34-летнего соседа и стали его избивать. Пострадавший госпитализирован в Александровскую больницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт начался в коммунальной квартире между двумя людьми, затем к нему присоединились еще трое. Один из участников драки уже привлекался к уголовной ответственности.

На помощь позвали двое несовершеннолетних, которые выбежали на улицу после начала драки. На место происшествия выехали два наряда вневедомственной охраны и участковый полицейский.

Мужчин задержали в 22:00 и передали в 71-й отдел полиции.

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Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / ВКонтакте