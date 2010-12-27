В Петербурге горел магазин "Магнит" на Богословской улице

Причиной пожара могла стать выброшенная из окна сигарета.

В четверг, 11 июля в Калининском районе Петербурга загорелся магазин "Магнит". Пожар начался в 4:00 в доме №6к2 на Богословской улице. Об этом жители сообщили в социальных сетях.

Горели ящики для транспортировки грузов, которые стояли возле магазина на улице. Жители дома проснулись от запаха дыма, а в 4:35 сработала противопожарная сигнализация.

Сотрудники спасательных служб потушили огонь. Причины возгорания выясняются. По одной из версий, ящики загорелись из-за выкинутой из окна дома сигареты.

Пострадавший дом входит в жилой комплекс "Калейдоском", который расположен на проспекте Маршала Блюхера.

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