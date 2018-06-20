Пострадавшего с колото-резаными ранами шеи и ноги госпитализировали в больницу Ломоносовского района.

В четверг, 18 апреля, в Петродворцовом районе задержан мужчина, который изрезавший шею петербуржцу. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны города.

Инцидент произошел в ночь на 18 апреля, в одном из общежитий Северной столицы. Так, между мужчинами произошел конфликт во время застолья. Подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил им коллегу в шею и ногу. Пострадавшего удалось спасти. Очевидцы конфликта вовремя вызвали скорую и сообщили охраннику общежития об инциденте. Пострадавшего с колото-резаными ранами шеи и ноги госпитализировали в больницу Ломоносовского района.

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