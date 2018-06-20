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В Кронштадте задержали подозреваемого в избиении инвалида
Сегодня, 20:03
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IRINA_CHALKINA

В Кронштадте задержали подозреваемого в избиении инвалида

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 18 апреля, в Кронштадте полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

Как оказалось, 58-летнего мужчину избили на лестничной клетке, около его квартиры. 

В полицию обратился 58-летний местный житель, инвалид с детства, страдающий тяжелым заболеванием. Мужчина сообщил, что на лестничной клетке дома, где он живет, неизвестный гражданин в ответ на сделанное замечание несколько раз ударил его, а потом скрылся

сказано в сообщении

В данный момент подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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