В Кронштадте задержали подозреваемого в избиении инвалида

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 18 апреля, в Кронштадте полицейские задержали подозреваемого в избиении инвалида. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по городу и Ленинградской области.

Как оказалось, 58-летнего мужчину избили на лестничной клетке, около его квартиры.

В полицию обратился 58-летний местный житель, инвалид с детства, страдающий тяжелым заболеванием. Мужчина сообщил, что на лестничной клетке дома, где он живет, неизвестный гражданин в ответ на сделанное замечание несколько раз ударил его, а потом скрылся сказано в сообщении

В данный момент подозреваемый доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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