"Чижик" поедет по Красногвардейскому району 1 сентября

В Смольном обсудили запуск трамвайной линии "Чижик" в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Представители инвестора ПАО "Группа ЛСР", ООО "Транспортная концессионная компания" и сотрудники исполнительных органов заявили, что "Чижик" начнет ходить 1 сентября 2019 года. Также, было принято решение не допустить одновременного ограничения движения на нескольких перекрестках Красногвардейского района.
На сегодняшний день к работе уже готовы 20 трамвайных составов.
Ранее на Piter.TV: Последний участок для "Чижика" будет построен к августу 2019.
Фото: Piter.tv
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