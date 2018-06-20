"Чижик" поедет по Красногвардейскому району 1 сентября

На сегодняшний день к работе уже готовы 20 трамвайных составов.

В Смольном обсудили запуск трамвайной линии "Чижик" в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители инвестора ПАО "Группа ЛСР", ООО "Транспортная концессионная компания" и сотрудники исполнительных органов заявили, что "Чижик" начнет ходить 1 сентября 2019 года. Также, было принято решение не допустить одновременного ограничения движения на нескольких перекрестках Красногвардейского района.

На сегодняшний день к работе уже готовы 20 трамвайных составов.

Ранее на Piter.TV: Последний участок для "Чижика" будет построен к августу 2019.

Фото: Piter.tv