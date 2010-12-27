В Петродворцовом районе за тонировку оштрафовали 50 водителей

13 человек сняли тонировку на месте при полицейских.

На прошлой неделе (с 13 по 19 августа) сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию по соблюдению водителями требований к тонировке автомобиля в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге за неделю составили 48 протоколов об административном нарушении в отношении тех, у кого установлены стекла с недопустимым светопропусканием. Водители будут обязаны заплатить штраф, при этом 13 водителей устранили нарушения на месте при полицейских.

Ранее ГИБДД назвала тревожным рост числа ДТП с детьми в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области



