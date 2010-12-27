Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петродворцовом районе за тонировку оштрафовали 50 водителей
Сегодня, 12:58
0
nastya960
569

В Петродворцовом районе за тонировку оштрафовали 50 водителей

0
 
 

13 человек сняли тонировку на месте при полицейских.

На прошлой неделе (с 13 по 19 августа) сотрудники ГИБДД провели профилактическую операцию по соблюдению водителями требований к тонировке автомобиля в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В итоге за неделю составили 48 протоколов об административном нарушении в отношении тех, у кого установлены стекла с недопустимым светопропусканием. Водители будут обязаны заплатить штраф, при этом 13 водителей устранили нарушения на месте при полицейских.

Ранее ГИБДД назвала тревожным рост числа ДТП с детьми в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


 

Все новости района
Теги: гибдд , нарушения , тонировка
Категории: Лента новостей Новости СПб Автомобильные новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5