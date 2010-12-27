ГИБДД назвала тревожным рост числа ДТП с детьми в Петербурге

Инспекция беспокоится об увеличении ДТП с несовершеннолетними.

Представители УГИБДД по региону рассказали, что в Петербурге зафиксирован тревожный рост аварий с участием детей. Об этом эксперты заявили во время пресс-конференции в "ТАСС".

Старший инспектор по пропаганде безопасного движения Андрей Лозак рассказал, что количество ДТП, в которых пострадали дети, увеличилось на 11 процентов. Данные взяты по сравнению с тем же периодом 2017 года. В общей сложности за первые шесть месяцев 2018 года произошло 347 таких дорожно-транспортных инцидентов. При этом спикер добавил, что в основном виноваты водители, в машинах которых детей не было. В городе зафиксированы и случаи вины тех шоферов, в транспортном средстве которых пассажирами были несовершеннолетние. Но таких происшествий - 3. Также проблему вызывают ДТП с велосипедистами и подростками, которые управляют мопедами.

Фото: Piter.tv