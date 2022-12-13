В Петродворцовом районе утром горела гранильная фабрика

Тушить производственное здание прибыли 15 спасателей.

Сегодня утром, 22 января, произошел пожар на Петергофской гранильной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло на Фабричной улице в доме № 1. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 10:10. Пламя распространилось по площади три "квадрата".

Тушить старейшую русскую казенную фабрику художественной обработки цветного камня, основанную в 1721 году, прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные справились с задачей за час.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

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Фото: Piter.tv