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В Петродворцовом районе утром горела гранильная фабрика
Сегодня, 12:23
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В Петродворцовом районе утром горела гранильная фабрика

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Тушить производственное здание прибыли 15 спасателей.

Сегодня утром, 22 января, произошел пожар на Петергофской гранильной фабрике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Возгорание произошло на Фабричной улице в доме № 1. Информация о пожаре поступила диспетчеру в 10:10. Пламя распространилось по площади три "квадрата".      

Тушить старейшую русскую казенную фабрику художественной обработки цветного камня, основанную в 1721 году, прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожарные справились с задачей за час. 

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Невском районе мужчина напал с ножом на петербуржца.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар на гранильной фабрике, пожар на фабрике, фабричная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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